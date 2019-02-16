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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان:

سارقان در آبادان به پلاک خودروها هم رحم نکردند

سارقان در آبادان به پلاک خودروها هم رحم نکردند

آبادان – فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان حرفه ای پلاک های خودرو در آبادان خبر داد.

سرهنگ سید محسن تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت پلاک خودرو در سطح شهر آبادان موضوع به طور ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود : متاسفانه شخص یا اشخاصی به طور کامل حرفه ای پس از اقدام به سرقت پلاک های خودرو از این پلاک ها برای انجام انواع سرقت های مسلحانه و اقدامات خرابکارانه و خلاف قانون استفاده می کردند که بر همین اساس تیمی مجرب، از پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای شناسایی سارقان تشکیل و دستورات لازم برای دستگیری آنان صادر شد.

وی اظهار کرد: تحقیقات میدانی و اطلاعاتی شبانه روزی ماموران آگاهی منجر به شناسایی و محل اختفاء سارقان شد که پس از هماهنگی با مقام قضایی در ساعات بامداد جمعه (۲۶ بهمن ماه جاری) تیم های عملیاتی منزل مورد نظر را محاصره و پس از ورود به منزل هر دو متهم که درحال مصرف شیشه بودند، دستگیر و تعداد ۴ جفت پلاک سرقتی خودروهای شخصی در آبادان و خرمشهر و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یک دستگاه پرچ پلاک خودرو، ۲ عدد قمه کشف و ضبط شد و متهمان برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی دلالت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: دو متهم جوان دستگیر شده که دارای سابقه سرقت هستند در بازجویی به ۱۴ فقره سرقت پلاک خودرو و ۲ فقره سرقت تجهیزات داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ تقی زاده گفت: متهمان بر نصب پلاک سرقتی بر روی خودروشان و انداختن آن در رودخانه بهمنشیر پس از هر بار سرقت اعتراف کرده و گفتند، می دانستیم بالاخره روزی دستگیر می شویم.

 وی با بیان اینکه متهمان پس از بازسازی صحنه و شناسایی مالباختگان و انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، از شهروندان فهیم آبادانی خواست تا خودروهای خود را در مکان های تاریک و خلوت پارک نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تردد افراد مشکوک موضوع را به طور سریع از طریق شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4543391

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