به گزارش خبرگزاری مهر، هدف کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانیشدن» ارائۀ رویکرد تحلیلی و پیشنهاد راهی برای تفکر، آموختن و پژوهش دربارۀ رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانیشدن است. این کتاب در سه بخش و ۱۱ فصل تدوین شده است. بخش اول، شفافسازی مفاهیمی نظیر رسانه و سیاست است. راههای اندیشیدن دربارۀ روابط متقابل رسانه و سیاست در بافتهای متنوع و مسائل مرتبط با این رابطه از منظر بازیگران مختلف در مقدمۀ کتاب بررسی شده است.
بخش دوم، به بررسی و تبیین نقش کنشگران مختلف عرصۀ رسانه و سیاست میپردازد. در این بخش نقش نخبگان سیاسی، روزنامهنگاران، کاربران و فعالان سیاسی تبیین شده است.
در بخش سوم نیز برخی مفاهیم و ایدهها درباره رسانه- سیاست، تبیین شده است. نبردهای رسانهایشده، اطلاعات- سرگرمی،رسانهایشدن و آزادی رسانهای، عنوانهای فصلهای بخش سوم است. نویسنده در فصل نتیجهگیری نیز چارچوبی کلی از همه نظریات مطرحشده در کتاب را ارائه و در ضمیمه نیز به زبانی ساده اصول اساسی پژوهش (رسانهای) را بیان کرده است.
کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانیشدن» نوشته الکسا رابرتسون، استاد علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه استکهلم سوئد، با ترجمه محسن گودرزی در ۴۰۰ صفحه و با قیمت ۳۲ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.
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