  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر کرد؛

کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن»

کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن»

کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن» تالیف الکسا رابرتسون با ترجمه محسن گودرزی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن» ارائۀ رویکرد تحلیلی و پیشنهاد راهی برای تفکر، آموختن و پژوهش دربارۀ رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن است. این کتاب در سه بخش و ۱۱ فصل تدوین شده است. بخش اول، شفاف‌­سازی مفاهیمی نظیر رسانه و سیاست است. راه‌های اندیشیدن دربارۀ روابط متقابل رسانه و سیاست در بافت­‌های متنوع و مسائل مرتبط با این رابطه از منظر بازیگران مختلف در مقدمۀ کتاب بررسی شده است.

 بخش دوم، به بررسی و تبیین نقش کنشگران مختلف عرصۀ رسانه و سیاست می­‌پردازد. در این بخش نقش نخبگان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کاربران و فعالان سیاسی تبیین شده است.

در بخش سوم نیز برخی مفاهیم و ایده‌­ها درباره رسانه- سیاست، تبیین شده است. نبردهای رسانه‌­ای‌شده، اطلاعات- سرگرمی،رسانه‌ای‌شدن و آزادی رسانه‌­ای، عنوان­‌های فصل­‌های بخش سوم است. نویسنده در فصل نتیجه‌­گیری نیز چارچوبی کلی از همه نظریات مطرح‌شده در کتاب را ارائه و در ضمیمه نیز به زبانی ساده اصول اساسی پژوهش (رسانه‌­ای) را بیان کرده است.

کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن» نوشته  الکسا  رابرتسون، استاد علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه استکهلم سوئد، با ترجمه محسن  گودرزی در ۴۰۰ صفحه و با قیمت ۳۲ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

کد مطلب 4543392
مهرنوش محمدزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها