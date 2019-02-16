به گزارش خبرگزاری مهر، هدف کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن» ارائۀ رویکرد تحلیلی و پیشنهاد راهی برای تفکر، آموختن و پژوهش دربارۀ رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن است. این کتاب در سه بخش و ۱۱ فصل تدوین شده است. بخش اول، شفاف‌­سازی مفاهیمی نظیر رسانه و سیاست است. راه‌های اندیشیدن دربارۀ روابط متقابل رسانه و سیاست در بافت­‌های متنوع و مسائل مرتبط با این رابطه از منظر بازیگران مختلف در مقدمۀ کتاب بررسی شده است.

بخش دوم، به بررسی و تبیین نقش کنشگران مختلف عرصۀ رسانه و سیاست می­‌پردازد. در این بخش نقش نخبگان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کاربران و فعالان سیاسی تبیین شده است.

در بخش سوم نیز برخی مفاهیم و ایده‌­ها درباره رسانه- سیاست، تبیین شده است. نبردهای رسانه‌­ای‌شده، اطلاعات- سرگرمی،رسانه‌ای‌شدن و آزادی رسانه‌­ای، عنوان­‌های فصل­‌های بخش سوم است. نویسنده در فصل نتیجه‌­گیری نیز چارچوبی کلی از همه نظریات مطرح‌شده در کتاب را ارائه و در ضمیمه نیز به زبانی ساده اصول اساسی پژوهش (رسانه‌­ای) را بیان کرده است.

کتاب «رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی‌شدن» نوشته الکسا رابرتسون، استاد علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه استکهلم سوئد، با ترجمه محسن گودرزی در ۴۰۰ صفحه و با قیمت ۳۲ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.