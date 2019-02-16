انتصاب بانوان مدیر در استان بوشهر ۱۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در بازدید از دبستان امید انقلاب شاهد دختران بوشهر و نشست با فرهنگیان این مدرسه با تسلیت حادثه تلخ شهادت جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این حادثه یک روز سیاه را در تاریخ مدعیان حقوق بشر ثبت و ضبط کرد.

وی با اشاره به خلاقیت معلم دبستان امید انقلاب در طرح انشا با موضوع اگر استاندار شدید چه کاری انجام می دهید، بیان کرد: این خلاقیت کار بسیار پسندیده ای بوده تا دانش آموزان با وظایف استاندار آشنا شوند و انتظارشان از استاندار را بیان کنند.

استاندار بوشهر بیان کرد: بنده انشا دانش آموزان را مطالعه کرده و پیشنهادات بسیار خوب و پخته ای هم در این انشاها دیدم دانش آموزان موضوعات مهمی برای پیشرفت استان مطرح کرده بودند که قابل بررسی است.

گراوند احداث یک شهربازی با کیفیت و سرپوشیده برای مرکز استان را ضروری دانست و بیان داشت: این موضوع از درخواست های ما از شهرداری هم بوده که تعدادی از دانش آموزان در انشاءهایی که نوشته بودند به جشم می خورد.

وی افزود: از نوشته های این دانش آموزان بر می آید که ایشان وست دارند شهر و استانی آباد و پیشرفته داشته باشند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی فرصتی را برای بروز استعدادهای بانوان فراهم کرده است، گفت: در نظام اسلامی به ویژه در دولت تدبیر و امید فرصت گرانبهایی برای بانوان در عرصه مدیریتی فراهم شده و شاهدیم در استان بانوانی که در عرصه مدیریتی حضور دارند.

گراوند بیان داشت: میزان انتصاب بانوان در عرصه مدیریتی از شش درصد در دولت قبلی اکنون به ۱۴.۵ درصد رسیده است و هر جا بانوان را منصوب کردیم بهتر از آقایان کار کردند.