به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با تشییع پیکر ۲۷ شهید مدافع حریم امنیت همه پرچم های شهر اصفهان به حالت نیمه افراشته در می آید.

در این ارتباط قدرت الله نوروزی در گفتگوی رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با تبریک و تسلیت شهادت ۲۷ مدافع عاشق وطن از لشکر همیشه سربلند ۱۴ امام حسین (ع) به مردم و خانواده آنها اظهار داشت: حمله ناجوانمردانه خصم زبون، همه ملت و مردم اصفهان را غصه دار کرده است.

وی با بیان اینکه خون هر شهید مقدمه یک پیروزی جدید است، ادامه داد: همه مردم در ایران و اصفهان امروز به صحنه خواهند آمد و پیکر پاک این گلگون کفنان را بر دستان خود تشییع می کنند.

شهردار اصفهان تاکید کرد: همزمان با تشییع شهدای مدافع امنیت همه پرچم های شهر اصفهان به حالت نیمه افراشته در می آید و پرچم های عزای عمومی نیز در اصفهان نصب شده است.

همچنین امروز بیش از ۲۱۰ دستگاه اتوبوس در ۱۳ خط وظیفه انتقال مردم اصفهان به پل بزرگمهر برای حضور در مراسم تشییع شهدای مدافع امنیت را برعهده دارند و ۴۰ دستگاه نیز برای انتقال پاسداران در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، از امروز به مدت دو روز عزای عمومی در استان اصفهان اعلام شده است و سینماهای شهر اصفهان امروز در راستای ارج نهادن به مقام این شهیدان والامقام تا پایان مراسم تشییع شهدای مدافع حریم امنیت یعنی تا ساعت ۱۶ تعطیل است.