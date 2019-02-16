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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران عنوان کرد:

توجه ویژه به میراث فرهنگی در سند گردشگری مازندران

توجه ویژه به میراث فرهنگی در سند گردشگری مازندران

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: توجه ویژه ای به میراث فرهنگی در سند توسعه گردشگری استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه پیش ازظهر شنبه در آیین هنرماه با اشاره به اینکه طرح جامع گردشگری از سال ۸۷ آغاز شده بود و هنوز به تصویب نرسیده است گفت: اولین پیگیری در سال جاری تصویب طرح جامع میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.

وی افزود: یکی از ایرادات طرح این بود که فقط گردشگری در آن دیده شده بود و میراث فرهنگی به دلیل نبود اعتبار در آن نادیده گرفته شده بود و خوشبختانه پس از هفت ماه تلاش، این طرح جامع میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شده است و امیدواریم بتوانیم براساس برنامه ها و طرح جامع میراث فرهنگی درخواست اعتبار داشته باشیم.

فرزانه با اشاره به برپایی نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و نمایش ظرفیت های گردشگری استان گفت: مازندران بیش از همه استان ها دارای غرفه در این نمایشگاه بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه ۲۰ درصد ظرفیت گردشگری مازندران به فعلیت درآمده است گفت: بخشی از ظرفیت های استان در نمایشگاه گردشگری به نمایش درآمده است.

وی با اظهار اینکه ظرفیتی مثل میراث فرهنگی و صنایع دستی در شرق استان وجود دارد گفت: اگر قرار است اتفاقی در حوزه صنایع دستی رخ دهد باید هنرمندان حمایت شوند.

فرزانه به نشست با مسئولان بخش های مختلف در استان اشاره کرد و گفت: هنرمندان صنایع دستی باید مکان و پاتوق مشخصی داشته باشند و امیدواریم هنرمندان صاحب غرفه صنایع دستی شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران تاکید کرد: در شرح جامع، ظرفیت های مختلف شرق مازندران مورد توجه قرار گرفته است و رویکرد این شرح خدمات، فرهنگی و اقتصادی مبنی بر توسعه پایدار است.

کد مطلب 4543403

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