خدمات عمرانی دولت در آبادان ۲۰ برابر سال های گذشته شده است

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ایام دهه فجر و حتی پس از آن شاهد افتتاح پروژه های فراوانی در سطح شهرستان آبادان بودیم، اظهار کرد: پس از هشت سال جنگ، آوارگی و جنگزدگی مردم به اقصی نقاط کشور و بازسازی اقدامات فراوانی در راستای بازگشت امید در میان مردم برای ماندگاری، تحرک و رونق دوباره آبادان توسط دولت ها انجام شد.

وی افزود: از سال ۸۳ و با شکل گیری منطقه آزاد اروند تاکنون، به لحاظ آماری خدمات عمرانی فراوانی در آبادان انجام شد که نشاندهنده رشد ۲۰ برابری اقدمات در طی حدود ۶ سال گذشته است.

سرپرست فرمانداری شهرستان آبادان تصریح کرد: امید می رود روند انجام، اتمام و افتتاح پروژه ها با سرعت و شتاب مناسب دنبال شود و هر روز شاهد بهره برداری از پروژه های در خور شان مردم آبادان باشیم.

موسوی ابراز امیدواری کرد تا اقدامات دولت در قالب پروژه های عمرانی قابل انجام توسط سازمان منطقه آزاد اروند بتواند طراوت و شادابی را به آبادان و خرمشهر بازگرداند.