به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران که در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارند، به زودی و کمتر از ۲۰ روز دیگر باید در رقابتهای سنگین لیگ قهرمانان آسیا حضور یافته و با سه غول غرب آسیا به اسم العین، الهلال و الدحیل به رقابت بپردازند.

وینفرد شفر برای نیم فصل دوم و به خصوص برای لیگ قهرمانان آسیا تیمش را تاحدودی تقویت کرد و با جذب نفراتی جدید سعی کرد بر قدرت تهاجمی تیمش بیفزاید.

«منشا» و «ایسما» دو مهاجم جدید آبی پوشان هستند. مهاجمانی که یکی از لیگ برتر ایران و دیگری از ازبکستان به جمع آبی پوشان پیوسته‌اند.

این دو بازیکن دقایقی از دو بازی آخر آبی پوشان مقابل پیکان و تراکتورسازی به میدان رفتند تا نوید شکل گیری یک زوج جدید در خط حمله استقلال را بدهند.

منشا و ایسما دو مهاجم باتجربه‌ای هستند که از شانس زیادی برای بازی کردن کنار هم در خط حمله استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا برخوردار هستند.

شفر بسیار امیدوار است تا با هماهنگ شدن این زوج، حضوری پر قدرت در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و بتواند در بین تیم‌های پر قدرت عربی عرض اندام کرده و مجوز صعود از این گروه را بگیرند.