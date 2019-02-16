به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، در مسابقات تیمی استپ، دختران استان قهرمان شدند، در رقابت‌های ایروبیک هم، تیم بانوان استان بعد از آذربایجان غربی و بوشهر، عنوان سوم را کسب کرد.

تیم بانوان استان در مجموع مسابقات هم بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

رقابت‌های ایروبیک، استپ و ماراتن قهرمانی بانوان کشور در دو بخش آماتور و حرفه با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۴ استان طی دو روز به میزبانی استان البرز برگزار شد.

چهار کاراته قزوینی فردا در انتظار نشان

در ادامه مرحله دوم رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان امارات، عسگری به فینال رسید، آسیابری، حسن نیا و میرزایی، ملی پوشان قزوینی برای کسب نشان برنز به روی تاتامی می‌روند.

در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم این مسابقات، بهمن عسگری با برد تمامی حریفان به فینال رسید و یکشنبه برای کسب مدال طلا با لوئیجی بوسا ایتالیایی دارنده یک طلا، ۲ نقره و یک برنز جهان دیدار می کند.

علی اصغر آسیابری، مجید حسن نیای و امیر رضا میرزایی دیگر ملی پوشان قزوینی در این رقابتها با چهار برد و یک شکست راهی جدول شانس مجدد شدند و با برد حریفان یکشنبه برای کسب مدال برنز مبارزه خواهند کرد.

دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان با حضور ۸۳۷ کاراته کا از ۸۶ کشور در دوبی امارات در حال برگزاری است.

تیم‌های برتر رقابت‌های تنیس روی میز کارکنان دولت در قزوین مشخص شدند

در پایان رقابت‌های تیمی سومین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در قزوین آموزش و پرورش اردبیل قهرمان شد، شهرداری تهران در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های آموزش و پرورش گیلان و مناطق نفت خیز خوزستان به صورت مشترک سوم شدند.

مسابقات انفرادی این رقابت‌ها امروز با شرکت ۷۸ ورزشکار برگزار می‌شود، خانه تنیس روی میز قزوین میزبان این رقابت‌ها است.

مسابقات کشتی آزاد لیگ استان در آوج برگزار شد

در پایان این رقابت‌ها در رده سنی خردسالان تیم‌های آبیک، قزوین الف. اول و دوم شدند و تاکستان و محمدیه عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

در رده سنی نونهالان هم تیم شال، تاکستان اول و دوم شدند و تیم‌های آوج و قزوین عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

این رقابت‌ها در ۲۸ وزن به میزبانی سالن تختی شهرستان آوج برگزار شد.

رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی شهرستان البرز برگزار شد

در پایان این رقابت‌ها که در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد، در مجموع تیم‌های اتحاد البرز، کانون و ذوالفقار محمدیه عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت‌ها با شرکت ۱۵۰ کاراته کا از شهرستان البرز به میزبانی محمدیه برگزار شد.

درخشش تیم نجات غریق بانوان استان در رقابت‌های لیگ کشوری

در پایان اولین دوره مسابقات نجات غریق بانوان باشگاه‌های کشور، زهرا تجدد در رشته ۱۰۰مترحمل ادمک با پای فین غواصی مقام دوم را کسب کرد، در بخش تیمی هم بانوان استان در مکان پنجم ایستادند.

مهدیه و سعیده ریاضی، الناز یخچالیان هدایت تیم استان را بر عهده داشتند و فریبا نجفی هم بعنوان داور در این رقابت‌ها قضاوت کرد.

این رقابت‌ها با شرکت ۱۲ تیم به میزبانی دانشگاه خوارزمی استان البرز برگزار شد.