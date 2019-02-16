مسابقات بین استانی حفظ و قرائت قرآن در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح شنبه در مراسم پایانی مسابقات بین استانی حفظ و قرائت قرآن در روستای بریکان بخش دلوار ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم اظهار داشت: قرآن مجید راه تفکر را برای بشر باز کرد.

عبدالحسن رفیعی‌پور اضافه کرد: قرآن مجید تنها کتاب شریعت نیست که ویژه مسلمانان باشد بلکه کتاب معرفت، حکمت و کتاب جهان‌بینی جدید است. قرآن هم اخلاق دارد هم شریعت دارد و هم طریقت، هم معرفت و هم حکمت دارد.

وی بیان کرد: قرآن برای آن نیست که آیات آن به خوبی بخوانیم و با لحن زیبا فضای جمع و جامعه را معطر کنیم و لذت ببریم، زیبایی آن را حس و درک کنیم؛ حتی قرآن تنها برای آن نیست که آیات آن را بفهمیم و عمل کنیم، بلکه قرآن بالاتر از این است.

فرماندار تنگستان گفت: انا هدیناه السبیل قرآن راه را به ما نشان می‌دهد؛ راه هدایت، پیشرفت، توسعه، تمدن، وحدت، برادری، اتحاد و مسیر خودباوری. مگر این چنین نبود. مگر مسلمانان قرون اولیه که دروازه‌های علم جهانی را نگشودند؛ مگر بزرگ‌ترین تمدن بشری به دست مسلمانان ساخته نشد؛ آن روزی ما عقب ماندیم و از پیشرفت فاصله گرفتیم که از قرآن جدا شدیم. باید به قرآن برگردیم. راه نجات ما مسلمان‌ها بازگشت به قرآن است.

وی افزود: ما در جمهوری اسلامی ایران با انقلاب بزرگ اسلامی، به رهبری امام راحل‌مان (ره) و با ادامه و هدایت مقام معظم رهبری و با حضور مردم در صحنه افتخار می‌کنیم که مسیر قرآن را انتخاب کرده‌ایم و امروز بسیاری از مسلمان‌های جهان که اهل قرآن و کنار قرآن هستند به قرآن، اسلام، به معرفت دینی و فرهنگ اسلامی‌شان افتخار می‌کنند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: اگر خودباوری و وحدت در میان مسلمان‌ها و بازگشت به هویت اسلامی پایبند باشیم، می‌توانیم مسیر آینده و آینده کشورهای اسلامی را بهتر از امروز بسازیم.

در این مسابقات به ۱۷۳ نفر از شرکت کنندگان دارای حفظ یک تا ۳۰ جز قرآن کریم هدایایی به رسم یاد بود اهداء شد.