کمیسیون سه جانبه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده، ‌استاندار خراسان رضوی و نماینده دولت ایران در این نشست اظهار داشت: ماندن افغان ها در ایران باعث می شود حقوق ذاتی آنها در کشورشان را پایمال می کند.

وی با اشاره به اینکه بازگشت حق طبیعی مهاجران است، خاطر نشان کرد: امروز وظیفه دولت افغانستان این این است که مهاجران افغان را به کشور خودشان برگرداند.

استاندار خراسان رضوی به مسئله امنیت اشاره کرد و گفت: تا کنون هیچ گونه مسأله امنیتی با مهاجران نداشته ایم ،‌ مگر با کسانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند.

محمدی زاده همچنین اظهار داشت: تاکنون دولت ایران به سه هزار نفر از افغانهایی که به کشورشان بازگشته اند ویزا اعطا کرده و نیز تسهیلاتی برای کار در افغانستان فراهم کرده است .

وی افزود: خط مشترک صنعتی بین هرات، کابل و دیگر شهرهای افغانستان برای ایجاد فضای کاری فراهم خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در مرز ایران و افغانستان خانه تجارت بنا خواهد شد تا تجارتهای مرزی به صورت قانونی صورت بگیرد.

وی افزود : گاز رسانی به کشور افغانستان از برنامه های اتی دولت ایران است و هم اکنون در حال زمینه سازی این امر هستیم.

محمدی زاده در پایان خاطر نشان کرد: نه تنها مسئولین بلکه مهاجرین نیز از وضعیت به وجود آمده خسته و ناراضی اند و ما باید به دنبال راه حل های تازه ای برای بازگشت اتباع مهاجر افغان باشیم.