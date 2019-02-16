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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

ناکامی کاراته کای گیلانی در کسب مدال مسابقات لیگ جهانی کاراته

ناکامی کاراته کای گیلانی در کسب مدال مسابقات لیگ جهانی کاراته

رشت- «سارا بهمنیار» بانوی کاراته کای گیلانی تیم ملی ایران از کسب مدال مسابقات لیگ جهانی کاراته وان ۲۰۱۹ باز ماند.

 به گزارش خبرنگار مهر، لیگ جهانی کاراته وان در نوبت دوم سال ۲۰۱۹ خود به میزبانی شهر دوبی امارات برگزار شد که سارا بهمنیار کاراته کای گیلانی تیم ملی بانوان ایران در کسب مدال این دوره از رقابت‌ها ناکام بود.

این مسابقات روز گذشته برگزار شد که در وزن ۵۰- کیلوگرم در دور اول سارا بهمنیار توانست با حساب ۵ بر ۴ پینگ کو از چین تایپه دارای مدال برنز امیدهای ۲۰۱۵ جهان را شکست دهد. در دور دوم سارا بهمنیار با نتیجه ۳ به ۴ رقابت را به رانران لی از چین که سابقه کسب مدال نقره رقابت‌های آسیایی ۲۰۱۸ اردن را داشت، واگذار کرد.

در ادامه با شکست رانران لی چینی مقابل کاراته کای اوکراینی، بهمنیار از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و از کسب مدال دور ماند.

همچنین آویشن باقری دیگر نماینده گیلانی تیم ملی بانوان ایران حاضر در مسابقات نیز امروز در قالب کومیته تیمی بر روی تاتامی می رود. هدایت تیم ملی بانوان ایران را سیده ستاره موسوی مربی گیلانی بر عهده دارد.

کد مطلب 4543420

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