اجرای۱۶طرح کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی خراسان جنوبی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای پیش از ظهر شنبه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و استاندار خراسان جنوبی، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

طی این جلسه اجرای ۱۴ طرح کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی خراسان جنوبی تصویب شد.

این طرح‌ها شامل احداث دو نیروگاه خورشیدی طبس، احداث انبار آلات بشرویه، احداث انبار امدادی فردوس، احداث مجتمع خدماتی رفاهی فردوس و واگذاری زمین جهت استقرار دستگاه ایکس ری بود.

احداث کمپ گردشگری سرایان، احداث مجتمع خدماتی رفاهی نهبندان، احداث پیشت اتومبیلرانی و موتورسواری نهبندان، احداث نیروگاه خورشیدی بیرجند، احداث سفره‌خانه سنتی بیرجند و احداث مجتمع آی تی بیرجند از دیگر این‌ها بود.

همچنین احداث اقامتگاه بوم گردی بشرویه، توسعه کارخانه اکسید منیزیم سربیشه، احداث مخزن و تأسیسات آب‌رسانی و جابه جایی محل احداث منطقه ویژه اقتصادی از دیگر ۱۴طرح‌های کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی خراسان جنوبی بود.

گفتنی است بعد از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه و رای گیری، اجرای این طرح با موافقت حضور حداکثری اعضا تصویب شد.