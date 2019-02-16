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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

دادستان ساری:

رای متهمان پرونده شورای شهر بابل قطعی نشده است

رای متهمان پرونده شورای شهر بابل قطعی نشده است

ساری - دادستان ساری از صدور رای دادگاه بدوی برای متهمان پرونده شورای شهر بابل خبر داد و گفت: این رای هنوز قطعی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یونس حسنی با بیان اینکه رای دادگاه بدوی در خصوص اعضای شورای شهر بابل صادر شده اما این رای هنوز قطعی نشده است اظهار داشت: پرونده مرتبط دیگری نیز در ارتباط با پرونده اعضای شورای شهر بابل وجود دارد که در دادگاه بدوی در جریان است.

وی افزود: در زمینه افرادی که در پرونده شورای شهر بابل متهم هستند، حکم صادر شده است.

حسینی در خصوص بازداشت شهردار نور نیز گفت: دادستان شهرستان نور برای بررسی این موضوع یک کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرد و پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری مراتب تخلف مالی را به دادستان مرکز استان گزارش کرد که در این زمینه نیز پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دادستان شهرستان نور از باب صلاحیت گزارش تخلفات شهردار نور را برای دادستان مرکز استان ارسال کرده که در این زمینه قرار تامین کیفری صادر شده و پرونده جهت تکمیل تحقیقات در حال بررسی است.

کد مطلب 4543425

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