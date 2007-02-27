امیدوارم دیوید بکهام به رشد فوتبال در آمریکا کمک کند/ عاشق آموزش فوتبال به بچه ها هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از Dailypilot ، خاکپور در ابتدای این گفتگو در خصوص حضور دیوید بکهام در رقابت های MLS(رقابت های فوتبال لیگ آمریکا) گفت : امیدوارم بکهام بتواند به رشد فوتبال در آمریکا کمک کند. طی سال های گذشته بازیکنان بسیاری از اروپا به آمریکا آمدند و درصدد تغییر و پیشرفت فوتبال آمریکا برآمدند . متاسفانه بازیکنانی به آمریکا آمدند که تاریخ مصرفشان گذشته بود.

وی افزود: امیدوارم بکهام بتواند به فوتبال آمریکا کمک کند چراکه او بازیکن بزرگی است و مردم لس آنجلس علاقه فراوانی به این بازیکن دارند. آرزوی من این است که برای بازی به اینجا بیاید و نه برای تفریح. شاید او بتواند تعداد زیادی تماشاگر به ورزشگاه بکشاند. مسئولان گالکسی باید به گونه ای رفتار کنند تا به وسیله این بازیکن، حضوربلندمدت مردم در ورزشگاه ها تضمین شود.

خاکپور در حال حاضر اداره باشگاهی تحت عنوانMK را برعهده دارد که درآن به بازیکنان خردسال فوتبال آموزش می دهد. ملی پوش اسبق کشورمان در خصوص دلایل راه اندازی این باشگاه گفت: من پیش از این به مدت دو سال برای تیم مترواستارز بازی می کردم . این موضوع سبب شده بود تا دوستان بسیار زیادی در اینجا پبدا کنم. یک بار یکی از دوستانم به من گفت یک باشگاه تاسیس کنم. ابتدا قبول نکردم اما یک فوتبالیست نمی تواند از فوتبال دور بماند. من دوست دارم به بچه ها فوتبال آموزش دهم و زمانی که می بینم بچه های 10-12 ساله فوتبال یاد می گیرند راضی می شوم. من عاشق کار کردن با بچه ها هستم. وقتی 30 سال سن داشتم بازی کردن در تمام نقاط دنیا را تجربه کرده بودم و امیدوارم بتوانم تجارب خود را در اختیار بچه ها بگذارم.

وی تصریح کرد: فوتبال باید از سطوح پایین به بچه ها آموزش داده شود. کار سخت می تواند فرد را به موفقیت برساند. من از بچه هایی که به MK می آیند می خواهم روز به روز بر میزان معلومات خود بیفزایند و بسختی تلاش کنند.

خاکپور در پایان با مروری بر رقابت های جام جهانی 1998 فرانسه گفت: برای هر بازیکنی حضور در رقابت های جام جهانی یک رویاست و این رویا برای من به واقعیت تبدیل شد. حضور در رقابت های جام جهانی برای من تجربه بسیار ارزنده ای بود. شما در حالی در زمین حضور دارید که تمام مردم جهان نظاره گرتان هستند مخصوصا وقتی در دیدار قرن به مصاف ایالات متحده می روید.