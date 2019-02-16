دفاع مقدس و شهدا را باید به نسل جدید انقلاب معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح امروز شنبه در مراسم رونمایی از کتاب « آنچه یادم مانده است » در تبریز گفت: تصور نمی کردم آذربایجان با این همه سهم در دفاع مقدس فقط ۲۰۰جلد کتاب داشته باشد.

وی با اشاره به بیانیات رهبر معظم انقلاب گفت: رهبری گفته اند آثار دفاع مقدس باید ۱۰۰ برابر شود، اما یک عده کوته فکر می گویند چاپ این کتاب ها حیف و میل بیت المال است.

نقدی افزود: رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به سرمایه های نسل جدید اشاره می کنند. ما باید دفاع مقدس را برای این نسل بشناسانیم.

وی گفت: سن پدر ومادر شهدا بالا است، اگر الان کاری نشود هیچ موقع نمی توان کاری انجام داد. باید حداقل ۱۰ هزار کتاب برای ۱۰ هزار شهید آذربایجان نوشته شود.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی اسطوره های دفاع مقدس کشورمان به دنیا گفت: قطعا در هیچ جای دنیا نمی توانید امثال شهید باکری ها، تجلایی و بقیه شهدای آذربایجان را پیدا کنید. یک روز از عملیات بدر و کربلای ۵ خودش به تنهایی چند جلد کتاب است.

نقدی ادامه داد: باید رشادت های رزمندگان را نوشت حتی در کتاب های غیر قابل چاپ. به جای مقاله های بی ارزش، می توان از این موضوعات استفاده کرد. چه خوب است که پایان نامه یک دانشجو با شهید باشد.

وی گفت: با ۲۰۰ جلد کتاب نمی شود جشنواره برگزار کرد. دانشگاه پیام نور باید از شهرداری، آموزش و پرورش و بازار تبریز کمک بگیرد چراکه در همه اقشار شهید داریم. تعداد کتاب ها باید بیشتر از ابلاغیه ها باشد، عشق فراتر از ابلاغ است.