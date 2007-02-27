به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد حسینی مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور در دوازدهمین کمیسیون سه جانبه در خصوص برنامه مشترک بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان افغانی به کشورشان اظهار داشت: مشکلات زیادی اعم از کار امنیت و سرپناه برای برگرداندن مهاجران به کشورشان پیش روست که دولت افغانستان دلایل عمده دیگری نیز پیش بینی کرده است و ما تنها راجع به مهاجرینی صحبت می کنیم که کارت شناسایی دارند.

حسینی گفت: درچند سال گذشته با وجود فراخوان های زیادی که درخصوص بازگشت اتباع افغانی داشته ایم تا کنون تنها حدود 450 هزار نفر به کشورشان برگشته اند و امروز در دوازدهمین کمیسیون سه جانبه در خصوص برنامه مشترک بازگشت داوطلبانه آوارگان و پناهندگان افغانی ما به اهداف خود نرسیده ایم .

وی همچنین تاکید کرد: ما تسهیلات ویژه ای برای بازگشت مهاجران افغانی به کشورشان داریم که از جمله آن به حمل و نقل رایگان اسباب و اثاثیه و پرداخت 500 دلار به هر خانواده افغان به هنگام عبور از مرز می توان اشاره کرد.

مشاور وزیر ادامه داد: اگر به این مسئله به طور جدی نگریسته شود و مجلس اهمیت ویژه ای برای این موضوع قائل شود ، خیلی سریعتر از حد امکان به نتیجه دلخواه خود می رسیم.

حسینی تصریح کرد: تا کنون برای 300 هزار نفر افغان ویزا صادر کرده ایم و امیدواریم این رقم روز به روز بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت کسی که به صورت داوطلب از کشور خارج شود امکان برگشت آن به داخل کشور کمتر خواهد بود و این خود پله ای برای توسعه کشور افغانستان توسط نیروی انسانی خویش است.

مدیرکل امور اتباع خارجه وزارت کشور افزود: برای مهاجران افغانی جای نگرانی نیست . ما درخواست کرده ایم بازگشت آنان به ایران را به تصویب رسد و این افراد بتوانند با ویزا وارد ایران شوند.

در ادامه این مراسم احدی نماینده افغانستان و کمیسر عالی این کشور نیز در خصوص بازگشت مهاجران افغانی به کشورشان گفت: 3200 خانوار را در افغانستان مسکن داده ایم.

وی فراهم کردن بورسیه و ایجاد شرایط کاری و تسهیلاتی توسط کشور ایران برای اتباع افغانی تشکر و قدردانی کرد.