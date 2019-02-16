بزرگداشت شهدای پاسدار حادثه تروریستی در سوادکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی امام جمعه سوادکوه شمالی پیش ازظهر شنبه در ویژه برنامه‌ای به مناسبت بزرگداشت شهدای پاسدار حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان در نمازخانه سپاه شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه انسان خود عامل تباهی یا رسیدن به قرب الهی است، افزود: انسان تا خود را نسازد نمی‌تواند دیگران و کشور خود را بسازد.

امام جمعه شهرستان سوادکوه شمالی، با بیان اینکه نتیجه‌بخشی همه جهادها موکول به پیروزی در جهاد نفس است، فساد در دنیا را نتیجه عدم وقوع جهاد نفس دانست و گفت: بشر چون اصلاح نشده، از همه حیوانات سبوع‌تر و محتاج تربیت است و تمام انبیا آمدند تا انسان را از ظلمت رهایی داده و به سوی نور هدایت کنند.

وی با بیان اینکه برخی به دنبال مال اندوزی و خیانت و برخی آب به آسیاب دشمن رسانده و برخی غافل هستند، از جمله سرمایه‌های عظیم کشور را جوانان برشمرد و افزود: در سال‌های اخیر رهبری بسیار بیشتر از گذشته بر جوانان و توجه مسئولان به این نعمت الهی تأکید کرده‌اند اما مسئولان پیام رهبری را نمی‌شنوند و ما مردم باید فکری به حال این مسئولان کنیم.

امام جمعه سوادکوه شمالی با اشاره به شهادت شهدا، افزود: عده‌ای از مسئولان اعتقادی به جنت، آخرت و عذاب ندارند اما خوشا آنهایی که دریافتند و خوشا به حال شهدا که با خدا معامله می‌کنند.

وی یکی از مشکلات کشور را فهماندن این مسئله به مسئولان دانست که آنها نه سیاست‌گذار بلکه مجری سیاست نظام جمهوری اسلامی هستند و افزود: به هر بیانی این امر را گفته‌ایم اما متاسفانه مطلب را نگرفته‌اند و دیگر با چه زبانی باید به آنها تفهیم کنیم؟

حجت‌الاسلام ابراهیمی بزرگ‌ترین امتیاز شهدا را ولایت‌مداری برشمرد و با اشاره به اینکه وصایا و مصاحبه‌های شهدا مشحون از توصیه آنها به پیروی از ولایت فقیه است، افزود: همانطور که امام راحل فرموده، برای آسیب نرسیدن به کشور باید پشتیبان ولایت بود.

وی حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان و شهادت ۲۷ پاسدار مدافع وطن را کربلایی دیگر برشمرد و گفت: آنهایی که برای رسیدن به دنیای بیشتر به شهدا، خون شهدا و آرمان‌ها شهدا و امام شهدا خیانت می‌کنند آنها بشنوند که شهدا چون قطره‌ای وصل به دریای قرب دوست هستند.

امام جمعه شهرستان سوادکوه شمالی با بیان اینکه ما شهدا را از دست نمی‌دهیم بلکه به دست می‌آوریم، علاوه بر شهادت و جهاد در راه خداوند، یکی از راه‌های تقرب به خدا را جهاد و کار برای مردم عنوان کرد.