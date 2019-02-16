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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

در صحن مجلس؛

موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۸ اعلام شدند

موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۸ اعلام شدند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی موافقان و مخالفان لایحه بودجه ۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس اسامی موفقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۸ را اعلام کرد.

وی افزود: جواد کریمی قدوسی، محمود صادقی، محمد حسن‌نژاد، غلامرضا کاتب و محمد خدابخشی به عنوان مخالفان کلیات لایحه بودجه و اسدی، عین‌الله شریف پور، تابش، سکینه الماسی و اردشیر نوریان به عنوان موافقان کلیات بودجه سال ۹۸ عصر امروز فرصت سخنرانی دارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: زمان بیان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف قابل تغییر نیست اما قابل واگذاری به دیگر نمایندگان است.

کد مطلب 4543452
زهرا علیدادی

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