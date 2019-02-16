به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منزل شهید «رضا رحیمی» جوان‌ترین شهید مدافع حریم امنیت حاضر شد.

پیکر این شهید پاسدار،از منزلش در زینبیه با حضور فرمانده کل سپاه و مردم این منطقه به سمت حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر (ع) تشییع شد.

گفتنی است مراسم تشییع ۲۷ شهید مدافع امنیت کشور، از ساعت ۱۴ امروز با حضور سرلشکر جعفری از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا برگزار می شود و پس از تدفین شهدای اصفهان، پیکر بقیه شهدا برای تشییع به زادگاهشان در نقاط مختلف استان اصفهان فرستاده می شود.