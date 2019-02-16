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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

با حضور سرلشکر جعفری؛

پیکر جوان‌ترین شهید مدافع حریم امنیت تشییع شد

پیکر جوان‌ترین شهید مدافع حریم امنیت تشییع شد

اصفهان - پیکر شهید پاسدار «رضا رحیمی» جوان‌ترین شهید مدافع حریم امنیت با حضور سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منزل شهید «رضا رحیمی» جوان‌ترین شهید مدافع حریم امنیت حاضر شد.

پیکر این شهید پاسدار،از منزلش در زینبیه با حضور فرمانده کل سپاه و مردم این منطقه به سمت حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر (ع) تشییع شد.

گفتنی است مراسم تشییع ۲۷ شهید مدافع امنیت کشور، از ساعت ۱۴ امروز با حضور سرلشکر جعفری از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا برگزار می شود و پس از تدفین شهدای اصفهان، پیکر بقیه شهدا برای تشییع به زادگاهشان در نقاط مختلف استان اصفهان فرستاده می شود.

کد مطلب 4543455

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