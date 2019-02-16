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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

«بنیامین نتانیاهو» روز پنجشنبه به مسکو می‌رود

«بنیامین نتانیاهو» روز پنجشنبه به مسکو می‌رود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هفته جاری به مسکو، پایتخت روسیه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه آینده در راس یک هیأت بلندپایه نظامی راهی مسکو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در راس هیأتی نظامی به روسیه سفر می‌کند و این اولین دیدار او با ولادیمیر پوتین از زمان حادثه سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در آسمان سوریه خواهد بود که طی آن شماری از افسران روسیه کشته شدند.

در این سفر تامیر هیمان، رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش صهیونیستی و عمیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی ارتش، نتانیاهو را همراهی می‌کنند.

کد مطلب 4543457

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