رشد ۲۷ درصدی کشفیات قاچاق در زنجان

سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۴۵۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان توسط پلیس کشف و ضبط‌شده است.

وی اظهار کرد: میزان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: بیشترین کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان سیگار، فرآورده‌های نفتی، مشروبات الکی و البسه بوده است.

رحمتی تأکید کرد: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است و متأسفانه این کالاها بهداشتی نبوده و استاندارد نیستند، باید رسانه‌ها مردم را نسبت به مضرات کالای قاچاق آگاه کنند.