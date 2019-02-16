۴۷میلیارد تومان از اعتبارات فرهنگی ارشاد به حوزه کتاب اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی صبح امروز در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه کتاب، مطبوعات محلی و رسانه های دیجیتال اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم فرهنگی و علمی در جامعه موضوع کتاب و مطالعه است و اقتدار فرهنگی زمانی در جامعه شکل می گیرد که کتاب یکی از ارکان اصلی زندگی مردم باشد.

وی بیان کرد: اگر کتاب به عنوان یکی از ارکان زندگی مردم باشد، آن جامعه رشد یافته و مترقی است و چنین جامعه ای آسیبهای بسیار کمتری خواهد داشت.

احمدی تاکید کرد: برای اینکه کتاب در زندگی مردم و جامعه یک رکن شود، باید آن را از حاشیه به متن زندگی آورد و آن را در سبد خانوار و در ردیف تغذیه قرار داد تا هرگز از زندگی منتفی نشود، اگر نگاه ما به کتاب اینگونه باشد، مطالعه عنصر اصلی سبک زندگی می شود و انسان سعی می کند از هر فرصتی برای برقراری ارتباط با کتاب استفاده کند.

مشاور وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: باید به کتاب به عنوان یک فضلیت و به عنوان یک برند فرهنگی نگاه کنیم آنگاه کتاب می تواند به یک رکن تبدیل شود؛ اگر اینگونه شد، دیگر به کتاب به عنوان کالای غیرضروی نگاه نمی شود.

وی تصریح کرد: اگر توانستیم شرایط اجتماعی و فرهنگی را به گونه ای شکل دهیم که جامعه به کتاب به عنوان یک برند علمی نگاه کند، دارای جوانان دارای عقیده و تفکر خواهیم شد و چنین جوانانی خود زشتی و پلیدی را می شناسند و این جامعه از آسیب به دور خواهد شد.

احمدی ادامه داد: همچنین باید باور کنیم که خود کتاب به انسان انرژی مثبت می دهد، درست است که فضای مجازی مطالعات را کاهش می دهد اما نتوانسته جایگزین کتاب شود.

مشاور وزیر ارشاد عنوان کرد: همه دستگاه های فرهنگی موظف هستند جایگاه کتاب و کتابت را به نحو احسن به جامعه منتقل کنند تا جامعه ما به این پدیده به عنوان یک فضیلت نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: ۴۷ میلیارد تومان از اعتبارات معاونت فرهنگی برای حوزه کتاب و کتابت، ترویج کتاب، کمک به مولفان و نویسندگان استانی، تسهیلات برای کتابفروشان و ... اختصاص داده است.

احمدی اظهار داشت: برای جلوگیری از قاچاق کاغذ هم سامانه ای در وزارت ارشاد راه اندازی شده که هر کاغذی که وارد ایران می شود در سامانه ثبت می شود و هرکس تقاضای کاغذ دارد به سامانه مراجعه می کند و بر اساس یک فرآیند مناسب برای دریافت کاغذ معرفی می شود که این امر می تواند به جلوگیری از قاچاق کتاب به خوبی کمک است.