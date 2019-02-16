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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

استاندار تهران خبر داد؛

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل بوی نامطبوع فرودگاه امام

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل بوی نامطبوع فرودگاه امام

تهران- استاندار تهران از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل بوی نامطبوع فرودگاه امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در حاشیه جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام گفت: تصمیم گرفته شد که صنایع آلاینده لبنی، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها و ... که در این مسیر قرار دارند با اختصاص ۷۰ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به صنایعی که در راستای بهینه سازی، کاهش آلایندگی و نوسازی روش های تصفیه فاضلاب خود اقدام کنند، تسهیلاتی دریاف کنند.

وی گفت: روش عملیاتی کار اعطای تسهیلات نیز حداکثر تا ۱۰ روز دیگر به صاحبان این صنایع، سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، آب و فاضلاب استان تهران و متخصصین محیط زیست اعلام می شود.

استاندار تهران با بیان اینکه راه اندازی فاز دوم مدول تصفیه خانه فاضلاب در سیستم آب و فاضلاب کشور مصوب شده است، گفت: اعتبارات دولتی برای تصفیه فاضلاب شهرستان های رباط کریم و اسلامشهر دیده شده و ربطی به اعتبار فوق ندارد و در ابتدای سال ۹۸ با این اعتبار تمام فاضلاب خانگی تصفیه خواهد شد.

محسنی بندپی ادامه داد: اگر صاحبان صنعت عزم و اراده جدی برای تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماند داشته باشند به زودی شاهد رفع بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خواهیم بود.

کد مطلب 4543474

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