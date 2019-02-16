مجلس خواستار برخورد با عوامل جنایت تروریستی زاهدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای با امضای ۲۲۱ نماینده درخصوص حادثه تروریستی زاهدان قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«در حالی‌که حضور حماسی و پرشکوه مردم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و جشن های چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حقانیت و اقتدار نظام و انقلاب را به رخ جهانیان کشید و پیام رهبری معظم مبنی بر گام دوم انقلاب و فراخوان مردم به ویژه جوانان در مسیر توسعه کشور، امید به آینده را در جامعه بارور نموده است، استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و عوامل منطقه ای آن توطئه دیگری را به دست تروریست های دست‌پرورده خویش علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده و جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین و یادگاران دفاع مقدس که وظیفه پاسداری از مرزها و امنیت در جنوب شرقی کشور را برعهده داشته و تعدادی از آنها از فرزندان شهدا و ایثارگران بودند، به صورت ناجوانمردانه به شهادت رساندند تا به نحوی کینه توزی خود را علیه ملت ایران به نمایش درآورند.

ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه، شهادت این عزیزان را خدمت مقام معظم رهبری و خانواده های آنان تبریک و تسلیت گفته و برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل داریم.

از مسئولان نظامی، انتظامی، امنیتی و قوه قضائیه درخواست هوشیاری و مراقبت بیشتر و نیز برخورد قاطع و قانونی با عوامل این جنایت بزرگ را داریم.»