غیبت میکائیل تاجر ضربه بزرگی است/ تیم شهرداری گنبد پزشک ندارد

ایرج مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میکائیل تاجر یکی از بازیکنان مهم تیم شهرداری گنبد است و در نیم فصل نخست در میان امتیازآورترین بازیکنان لیگ برتر والیبال قرار گرفت.

وی افزود: متاسفانه تاجر از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد و در دیدار مقابل پیام مشهد هم حضور نداشت و این ضربه بزرگی برای تیم ما بود.

مقدم تصریح کرد: پس از آسیب دیدگی تاجر تیم از لحاظ روحی و روانی دچار افت شد اما در دیدار با پیام مشهد به این خودباوری رسیدیم تا جای تاجر را پر کنیم.

وی ادامه داد: مشکل دیسک کمر تاجر بسیار حاد است و هنوز برای درمان به تهران نیامده و امیدواریم این آسیب دیدگی به زندگی شخصی و ورزشی‌اش صدمه نزند،

امیدوارم نمایش خوبی مقابل شهرداری ورامین داشته باشیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد با بیان اینکه میکائیل تاجر دو دیدار آینده تیمش را به طور قطع از دست داده، گفت: وی دیدار مقابل شهرداری تبریز و دیدار رفت مقابل شهرداری ورامین در مرحله پلی آف را از دست خواهد داد اما سایر بازیکنان را برای این دو دیدار در اختیار داریم.

مقدم اضافه کرد: امیدواریم تاجر به دیدار برگشت مقابل شهرداری ورامین برسد، متاسفانه تیم والیبال شهرداری گنبد پزشک ندارد و کارهای پزشکی را بدنساز تیم یا خودم انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم تا باشگاه یک تیم پزشکی داشته باشد اما امکانات کافی نیست و با این شرایط تیم را به پلی آف رساندیم.

مقدم بیان کرد: با توجه به تقسیم شدن بازیکنان در تیم‌های مختلف رقابت خوبی را در لیگ برتر والیبال شاهد هستیم و لیگ به پویایی لازم رسیده است.

وی در پایان با اشاره به رویارویی با شهرداری ورامین در مرحله پلی آف یادآور شد: باید به روند رو به رشدمان ادامه دهیم و امیدوارم نمایش خوبی مقابل تیم صدرنشین شهرداری ورامین داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گنبد هم اکنون با کسب ۱۲ برد، ۱۱ باخت و ۳۵ امتیاز در مکان هشتم جدول لیگ برتر والیبال کشور قرار دارد و صعودش به مرحله پلی آف را قطعی کرده است.

نماینده گنبد در هفته پایانی این رقابت‌ها یکشنبه ۲۸ بهمن راس ساعت ۱۶ در سالن المپیک میزبان شهرداری تبریز است.