به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز شنبه در بازدید از یک واحد کشتارگاهی در شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: در روند کشتار دام در کشتاره های استان تمام مراحل بهداشتی رعایت می شود.

به گفته وی با هماهنگی انجام شده همه مراحل کشتار و توزیع دام در استان با نظارت کارشناسان دامپزشکی و جهاد کشاورزی انجام می شود.

خمسه افزود: در حال حاضر ۳ واحد کشتارگاه دام سبک و سنگین در استان فعال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: سالانه در استان قزوین ۲۶ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود که از این میزان پس از تامین نیاز استان حدود ۱۲ هزار تن به سایر استان ها ارسال می شود.

خمسه افزود: در کشتارگاه های استان روزانه پس از کشتار دام و رعایت مسایل بهداشتی گوشت در سطح فروشگاه های استان عرضه و توزیع می شود.

وی بیان کرد: ورود، خروج و کشتار دام زنده در استان تحت نظارت و کنترل است.

کشتارگاه دشت بره با ظرفیت روزانه کشتار ۶۰ تا ۷۰ راس دام سنگین و ۲۰۰ راس دام سبک بخش از گوشت گرم مورد نیاز استان قزوین را تامین می کند.