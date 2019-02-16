به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند پیش از ظهر امروز در همایش دوسالگی تشکیل انجمن حامیان طبیعت زاگرس اظهار کرد: در برنامه توسعه پنج ساله کشور هر کمیسیون از وزیر تک‌تک مصوبات را سوال می‌کند.

وی افزود: در بخش قانون مشکلی در حوزه محیط زیست نداریم و محور اجرای قانون ملت‌ها هستند و قانون و دولت‌ها پشتوانه مردم در این زمینه هستند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیشینه فرهنگی ایران و اسلام در زمینه حقوق محیط زیستی کامل، با ریشه و عمیق است که باید از این گنیجه عظیم استفاده شود.

وی گفت: فرهنگ عمومی در حوزه محیط زیست دارای اشکالاتی است و باید از طریق آموزش و ارتقا فرهنگ مشکلات را در حوزه محیط زیست رفع کرد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی افزود: عده‌ای به دنبال تصرف محیط زیست بوده‌اند و ما مانع این تصرف‌ها شدیم و تعارفی در این زمینه نداریم و از ظرفیت قانون استفاده خواهیم کرد.

حسنوند بیان کرد: اجرای قانون هزینه دارد و همه مدیران شهرستان اندیمشک آماده پرداخت هزینه اجرای قانون هستند و عملکرد مدیران اندیمشک در ارتباط با پیشگیری از تصرفات با هر عنوان وظیفه‌ مدیران و باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب انجام شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش دولت و گروه‌های مردم نهاد در تعامل با یک‌دیگر می‌توانند اقدامات شایان در حوزه محیط زیست انجام و موضوعات را نباید سیاسی کرد.

وی با انتقاد از صف‌بندی‌های سیاسی مرسوم در جامعه افزود: مدیران در شهرستان اندیمشک هم‌نوا با شهروندان به دنبال توسعه شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و توسعه شهرستان هستند.

حسنوند نشاط جمعه را موتور محرک توسعه کشور نامید و خاطر نشان کرد: از طریق محیط زیست سالم و انجام طرح‌های درختکاری در محدوده کرخه و دز به دنبال نشاط عمومی و حفظ محیط زیست هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه‌های دولتی و گروه‌های مردم نهاد اظهار کرد: گروه‌های تعامل محیط زیست در مسیر برنامه‌ریزی برای حفظ و حراست محیط زیست در اندیمشک تشکیل می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت گردشگری در اندیمشک گفت: باید از ظرفیت سمن‌ها بیش از گذشته با تشکیل کارگروه‌ها با حضور مدیران شهری برای توسعه پایدار شهرستان برنامه‌ریزی شود.

حسنوند با بیان اینکه ۷۰ روستا در بخش الوار گرمسیری اندیمشک گازرسانی می‌شود، گفت: با هدف حفظ محیط زیست شهرستان ۴۶ روستا در خردادماه سال آینده پس از تکمیل پروژه گازرسانی به روستاهای اندیمشک گازرسانی می‌شود.

نماینده مردم اندیمسک در مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیت فضای مجازی در حوزه حفظ محیط زیست اندیمشک به درستی باید استفاده شود و همه‌ی میادین شهری اندیمشک المان‌هایی از طبیعت اندیمشک در آن نمایان و به وضوح دیده شود.

حسنوند با بیان اینکه گروه‌های مردم نهاد برای حفظ محیط زیست حمایت شوند، تصریح کرد: اقدامات گروه‌های مردم نهاد در کشور امروز یک اقدام جهادی و انقلابی محسوب و باید با ایجاد کارگروه‌ها از این ظرفیت عظیم برای توسعه پایدار شهرستان، استان و کشور استفاده شود.