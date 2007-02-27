دل بستن به توانمندی ها یا امیدوار به حماسه سازی/ اولین آزمونی که سخت ترین است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان درحالی فردا برابر استرالیا به میدان می رود که برای حضور در اولین آزمون دشوار خود میدانهای تدارکاتی لازم را ندیده است و تنها با دلگرمی غیرت ایرانی و حماسه سازی بازیکنانش به مصاف زرد پوشان قاره اقیانوسیه می رود.

تیم امیدخیلی دیر تشکیل شد و با تمام بی مهری ها و کاستی ها، خود را مهیای بازی مقابل تیمهای مطرح آسیا کرد. فصل آماده سازی را به بطالت گذراند و حال باید به میدان رقابت برود و خود را بسنجد. با این شرایط نباید انتظار معجزه داشت و رویا پروری کرد که این امیدها چنین و چنان خواهند کرد.

فردا در اولین گام میزبان استرالیا هستیم. حریف در اولین گام با 12 گل چین تایپه را در هم کوبید و برای تمام آسیا از جمله تیم امید کشورمان خط و نشان کشید. شاگردان بگوویچ فردا به مصاف تیمی ناشناخته می روند که تمام شناختشان از این تیم بر می گردد به همین پیروزی قاطع برابر چین تایپه.

روند آماده سازی تیم امید ایران به گونه ای نیست که با اتکاء به قدرت و مهارت بازیکنان و کادر فنی در اندیشه غلبه بر استرالیا باشیم. دراین بازی باید مثل همیشه دل به غیرت و تعصب بازیکنانی بست که به گفته مربی شان مظلوم ترین تیم تاریخ فوتبال ایران است.

دیدار تیم های فوتبال امید ایران و استرالیا ساعت 15 فردا( چهارشنبه 9 اسفندماه ) به قضاوت داوران قطری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.