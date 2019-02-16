فمینیسم سبب ویرانی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش ازظهر شنبه در دیدار با معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به دیدگاه اسلام و انقلاب به زن، اظهارکرد: امام خمینی (ره) معتقد بودند که زنان نیز همانند مردان می توانند در تمامی عرصه‌ها حضوری موفق و فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت که وضعیت تفکر بانوان همانند ۵۰ سال گذشته باشد زیرا تغییرات زمان در تغییر تفکر نیز تأثیرگذار است، افزود: البته باید توجه داشت که این تغییر به معنای تغییر در باورها و اصول پایه‌ای انسان نیست.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به وضعیت بانوان در استان گیلان و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره و بیان‌کرد: هر استانی دارای ظرفیت‌های و پتانسیل‌های مختلفی است باید برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین این برنامه‌ها به ویژه در حوزه بانوان براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همان استان باشد.

وی همچنین برلزوم توجه به ویژگی‌های شخصیتی بانوان نیز تأکید و تصریح‌کرد: زندگی مردانه برای زنان مطلوب نبوده و نیست این موضوعی است که دشمن به دنبال ترویج آن در میان جامعه بانوان ایران اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه وجود نگاه فمینیسم به زن سبب ویران شدن جامعه می‌شود، ادامه‌داد: برنامه‌ریزی برای بانوان باید براساس آموزه‌های دین اسلام و نگاه ویژه ای باشد که اسلام به زن دارد.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و ترسیم آینده روشن برای جامعه اسلامی، افزود: ایشان از وجود برخی نارسایی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گلایه دارند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه وجود اتاق اندیشه‌ورز در حوزه و دانشگاه به ویژه در بخش بانوان حائز اهمیت است، اظهارکرد: حدود یک هزار و ۵۰۰ طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه گیلان مشغول تحصیل هستند و این از ظرفیت‌های استان محسوب می شود.