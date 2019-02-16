۴۰ درصد جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد برکاتی ظهر شنبه در برنامه مشترک شورای انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در خصوص اجرایی شدن آموزش های حین ازدواج که در مجتمع سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف کلی ارتقا کمی و کیفی برنامه های حین ازدواج برنامه ریزی شده است و خراسان رضوی در میان ۱۰ استانی که با بیشترین آمار طلاق مواجه بوده اند قرار دارد.

وی افزود: برگزار کلاس های آموزشی زمانی انجام می شود که زوجین تصمیم خود را گرفته اند و ما وقتی پا به عرصه می گذاریم که انتخاب انجام شده است.از سال ۶۵ تا سال ۹۵ در تغییرات جمعیتی کشور، جمعیت کودکان زیر ۱۴ سال نصف شده است و در مقابل جمعیت میانسالان افزایش و سالمندان ۶۵ سال به بالا دو برابر شده اند.

مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تصریح کرد: به توجه به این تغییرات ما با چالش های بالا رفتن سن ازدواج جوانان، دیر فرزند آوری، افزایش طلاق ها و بالا رفتن جمعیت سالمندان در کشور مواجه هستیم تا حدی که امروز ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور را سالمندان تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: همچنین در افق ۳۰ ساله آینده این جمعیت سالمندان به حدود ۴۰ درصد می رسد درحالیکه در هیچ کدام از زیر ساخت ها و ساختار های کشور برای مقابله با سالمندی پیش بینی نشده است.

برکاتی تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال های اخیر با کاهش جمعیت مواجه بودیم، اگر موفق نشویم در کارکرد های الگو زاد و ولد جوانان تغییر ایجاد کنیم، رشد جمعیت کمتر نیز خواهد شد.اگر بتوانیم برای جوانان شرایطی ایجاد کنیم و حداقل ها را برای ازدواج تامین کنیم تا حدی می توانیم با این چالش مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه از سال ۸۵ تا ۹۵، ۱۵ میلیون جوان در سن ازدواج داشتیم که ازدواج نکرده اند، خاطر نشان کرد: همچنین وضعیت زناشویی مردان نیز در طی این سال ها با وجود افزایش ازدواج با رشد ۲.۵ برابری طلاق مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش های جنسی در کلاس های آموزشی ۶ ساعته که برگزاری آن به وزارت بهداشت واگذار شده است، خاطر نشان کرد: نیمی از زوجین نیازمند آموزش های جنسی هستند و در ۲۵ درصد طلاق ها، مشکلات جنسی یکی از دلایل آن بوده است.