بودجه ۹۸ با رقم ۱۷۳۹ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش این کمیسیون درباره کلیات بودجه، اظهارداشت: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ طی ۲۹ جلسه با حضور مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادها و در ۱۲۰ ساعت بودجه را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه ما در بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق ابتدا کلیات آن را بررسی کردیم، ادامه داد: بودجه بخش درآمدی را متناسب با شرایط اقتصادی خاص و تحریم اقتصادی کشور تنظیم کرده ایم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ متذکر شد: دولت لایحه بودجه را با عددی بالغ بر ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرده بود که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان از آن منابع عمومی، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است.

مفتح افزود: دولت در انتهای ماده واحده پیش بینی کرده است در صورتی که منابع عمومی نسبت به ارقامی که در متن لایحه پیش‌بینی شده است، اضافه‌تر وصول شود و همچنین اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شود، تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر بتوانیم به سقف لایحه بودجه ۹۸ اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: البته در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نهایتاً گزارش را در یک سقف یعنی ۱۷۳۹ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کردیم که منابع عمومی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بالغ بر ۴۴۲ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸.۶ درصد رشد دارد، بودجه شرکت ها بدون تغییر است و درآمد اختصاصی را هم نسبت به لایحه ای که دولت ارائه داد مقداری تغییر دادیم و حدود ۷۱.۴ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با اشاره به منابعی که برای افزایش درآمد دولت پیش بینی شده است، گفت: ۴ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی می تواند از معوقات مالیاتی وصول کند، ۵.۶ هزار میلیارد تومان در خصوص ورودی خودروها قابل تحقق است، ۹.۷ هزار میلیارد تومان با تغییر سهم دولت و شهرداری در مالیات بر ارزش افزوده قابل اضافه شدن است و ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی می شود.

مفتح تصریح کرد: برای مشمولان غیبت سربازی که بیش از ۸ سال غیبت داشته اند و در سال ۹۷ یا قبل از آن این غیبت را خریداری کرده بودند و به صورت اقساطی پرداخت می کردند، حدود یک هزار میلیارد تومان هم از این منبع درآمد حاصل می شود. ۲ هزار میلیارد تومان پرونده معوقه تعزیرات است که می‌تواند قابل وصول باشد و ۱.۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت هایی چون هیدرو و پتروشیمی به دولت است که قابل تحقق است.

وی گفت: در مجموع معادل ۳۹.۸ هزار میلیارد تومان با این ترتیب می تواند به درآمدهای دولت اضافه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ افزود: طبق قانون برنامه در سال ۹۸ باید از درآمدهای نفتی کشور ۳۴ درصد وارد صندوق توسعه ملی شود و مابقی آن صرف هزینه های جاری شود این در حالی است که در لایحه دولت به دلیل شرایط موجود ۲۰ درصد دیده شده بود که ما حکمی آوردیم که این مابه التفاوت به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شود.

مفتح درباره فروش نفت بیان کرد: در کمیسیون تلفیق انعطاف ها و راه های جدیدی پیش بینی شده است که ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت مستمر هر ماه ارائه شود و ما در بورس انرژی بتوانیم این میزان نفت خام سبک و سنگین و میعانات را بفروشیم.

وی اظهارداشت: همواره به مجلس گلایه هایی می شد مبنی بر اینکه بودجه شرکت های دولتی مورد بررسی قرار نمی گیرد اما ما در کمیسیون تلفیق فرصت خوبی را برای بررسی این کار انجام دادیم تا کنترل‌های بیشتری بر بودجه شرکت‌های دولتی صورت گیرد و مقرر شد که یک سامانه یکپارچه ای ایجاد شود و اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شوند که برای سال‌های برنامه ششم کلیه اطلاعات درخواستی را در سامانه مذکور وارد و ثبت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ درباره سقف معافیت مالیاتی بیان کرد: دولت سالانه ۲۷۶ میلیون ریال پیش بینی کرده بود و کسانی که تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از اعطای مالیات معاف شوند که کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ارتقا داد و همچنین تسهیلات ازدواج هم افزایش پیدا کرد و طبق مصوبه این کمیسیون به هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان داده می شود.

مفتح خاطرنشان کرد: همچنین آستان قدس رضوی و موسسات اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح به استثنای مواردی که صرحتاً مشمول اذن مقام معظم رهبری هستند باید مالیاتشان را واریز کنند و این مالیات به آموزش و پرورش تخصیص داده خواهد شد.