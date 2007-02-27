ماهنامه "مبلغان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و هشتمین شماره ماهنامه " مبلغان" که رسالت اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی را به عهده دارد، از سوی معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم منتشر شده است که دارای بخشهایی چون سرمقاله، مناسبتها، اخلاق، سوژه سخنرانی، گزیده اخبار و گوناگون است.

این ماهنامه در بخش سرمقاله دارای مقاله ای درباره پیامبر اعظم (ص) و تعهدات اجتماعی است.

بخش مقام علمی امام باقر(ع) نیز دارای بخشهای مختلفی چون شناخت کوتاهی از زندگی امام باقر، مقام علمی حضرت از دیدگان دیگران، شکافنده علوم، پایه گذاری نهضت علمی، بنیانگذار علوم اسلامی شامل الف) اعترافات ابن ابی الحدید، ب) تدوین علوم، جهاد علمی امام باقر(ع) الف) تشویق به فراگیری علوم، ب) نشر علوم، ج) تدوین علوم، د) تربیت شاگردان، ه ) و مناظرات حضرت باقر است.

مقاله های دیگری با عنوان نامه های امام حسین (ع)، زینب(س) رهبر کاروان اسیر کربلا، فاطمه (س) در سوگ پیامبر(ص)، درسهایی از امام حسن مجتبی (ع) که دارای بخشهایی چون سخاوت بی بدیل، بخشش و عنایت همراه با هدایت، کمک از طریق راهنمایی، برتر از گذشت، قناعت و ساده زیستی، مهربانی بر کودکان، شجاعت بی نظیر و موعظه و نصیحت ماندگار و همچنین قطره ای از دریای عنایات حضرت رضا (ع) نیز در بخش مناسبتها به چشم می خورند.

بخش اخلاق به بررسی صفت رذیله " تکبر" پرداخته و نشانه های تکبر، شاخه های تکبر، اقسام تکبر، انگیزه های تکبر، زیانها و مفاسد تکبر و درمان تکبر مورد بررسی قرار می گیرند .

انتقاد و انتقاد پذیری از نگاه اسلام نیز از موضوعاتی است که در بخش سوژه سخنرانی به آن اشاره شده و ضمن بیان مقدمه، مفهوم انتقاد، اهمیت انتقاد و انتقاد پذیری در آموزه های اسلامی، انواع نقد، آثار نقد پذیری از دیگران، فواید انتقاد و نقد پذیری، فلسفه گریز از انتقاد و پیامدهای ناگوار گریز از انتقاد را بررسی می کند.

بخش بعدی شامل اخبار متنوع بوده و چند نکته خواندنی و سرگذشتهای شنیدنی را داراست.