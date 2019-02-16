به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای ظهر شنبه در حاشیه چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در این نشست پیرامون مشکلات روزمره واحدهای تولیدی استان تصمیمات ارزنده‌ای گرفته شد، ابراز داشت: یکی از مشکلات موجود سر راه واحدهای تولیدی طولانی شدن روند کار ترخیص کالا در گمرک است که تسهیل این شرایط در دستور کار جلسه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مقرر شد تا حصول نتیجه کنترل مجاری ترخیص کالا نباید کار واحدهای تولیدی لنگ بماند زیرا کالا با ماندن در گمرک دچار مشکلات شده و برای تولید کننده نیز بار مالی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازگانی سمنان بابیان اینکه برای تسهیل ترخیص گمرک مقرر شد تا واحدهای تولیدی شناخته‌شده در استان که مواد اولیه و ماشین آلات نیاز دارند ثبت سفارش لازم نداشته باشند، تصریح کرد: می بایست اجازه دهیم تا این موارد در گمرک استان معطل نماند و به راحتی به دست تولید کننده برسد.

وی اضافه کرد: واردات کالاهایی نظیر مواد اولیه و ماشین آلات بنگاه‌های واحدهای تولیدی مستثنا باشد که اگر به استان‌ها اختیارات بیشتری داده شود می‌توان روند ثبت سفارش برخی واحدهای شناخته‌شده که از صداقت و سلامت آن‌ها اطمینان داریم را از چرخه حذف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست پیرامون مسائل مالی و تامین ارز واحدها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.