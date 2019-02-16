تجربیات اساتید زبان فارسی خارج از کشور منتشر می شود

بهادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع آوری تجربیات اساتید زبان فارسی خارج کشور خبر داد و گفت: یکی از کارهایی که آغاز کرده ایم گردآوری و چاپ تجربه اساتید زبان فارسی است که در خارج از کشور و در کرسی های زبان و ادبیات فارسی حضور داشته و به کشور بازگشته اند.

وی ادامه داد: هر دو هفته یک بار نشست هایی با حضور این استادان برگزار می شود تا از تجریه این اساتید استفاده شود، این نشست‌ها در دانشگاه ها برگزار می شود و اساتید از تجربیات یکدیگر استفاده می کنند.

معاون زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور وزارت علوم افزود: برهمین اساس مقررشده این تجربه ها را منتشر کرده و در اختیار جامعه و تصمیم گیران فرهنگی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری دراین زمینه تلاش بسیاری کرده ولی تلاش های صورت گرفته به درستی به جامعه معرفی نشده است.