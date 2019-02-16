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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

تجربیات اساتید زبان فارسی خارج از کشور منتشر می شود

تجربیات اساتید زبان فارسی خارج از کشور منتشر می شود

معاون زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور وزارت علوم از جمع آوری و چاپ تجربیات اساتید زبان فارسی خارج از کشور که بازگشته اند، خبر داد.

بهادر باقری در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع آوری تجربیات اساتید زبان فارسی خارج کشور خبر داد و گفت: یکی از کارهایی که آغاز کرده ایم گردآوری و چاپ تجربه اساتید زبان فارسی است که در خارج از کشور و در کرسی های زبان و ادبیات فارسی حضور داشته و به کشور بازگشته اند.

وی ادامه داد: هر دو هفته یک بار نشست هایی با حضور این استادان برگزار می شود تا از تجریه این اساتید استفاده شود، این نشست‌ها در دانشگاه ها برگزار می شود و اساتید از تجربیات یکدیگر استفاده می کنند.

معاون زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور وزارت علوم افزود:  برهمین اساس مقررشده این تجربه ها را منتشر کرده و در اختیار جامعه و تصمیم گیران فرهنگی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری دراین زمینه تلاش بسیاری کرده ولی تلاش های صورت گرفته به درستی به جامعه معرفی نشده است.

کد مطلب 4543515
زهرا سیفی

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