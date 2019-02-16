جای علمایی همچون آیت الله سبحانی در میان ناشران خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالقاسم وافی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب با حضور در ستاد خبری نمایشگاه اظهار داشت: فردی مانند آیت الله سبحانی که بالغ بر ۳۰۰ جلد کتاب منتشر کرده و در کنار نگارش کتاب به تدریس و تحقیق نیز می پردازد، از مفاخر دینی و فرهنگی کشور است.

وی افزود: جای علمایی نظیر آیت الله سبحانی در میان ناشران خالی است و امیدواریم به زودی شاهد حضور افراد برجسته در حوزه نشر باشیم.

وافی همچنین با اشاره به میزان مطالعه رهبر معظم انقلاب بیان کرد: اگر افراد جامعه ما یک صدم میزان مطالعه رهبری را داشته باشند، بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به رغم همه گرفتاریها، مسئولیت ها و دغدغه هایی که دارند، مطالعه هرگز از برنامه روزانه زندگی ایشان حذف نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد علت فاصله گرفتن جامعه ما با علوم و معارف اسلامی عنوان کرد: این موضوع باید ریشه یابی شود اما به طور قطع موضوع به تاریخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساله این کشور بر می گردد.

وافی خاطرنشان کرد: دشمنانی که زمانی مستعمره آنها بودیم می دانستند که مردم ما با خواندن و نوشتن آشنایی پیدا کنند و معارف اسلامی در میان آنها ترویج یابد، دیگر نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در سالهای بعد نیز به این نتیجه رسیدند که افراد جامعه به جای آشنایی با معارف اسلامی، به مفاهیمی مثل اصلاح و ... بپردازند در حالی که بسیاری از این افراد حتی نمی دانستند که اصلاح را با «س» می نویسند یا با «ص».

وافی از دست اندرکاران و مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب یزد نیز قدردانی کرد و افزود: به طور قطع برگزاری چنین نمایشگاه هایی در مسیر تکامل فکری مردم تاثیر بسزایی دارد.