خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "سوئینی تاد" تیم برتن با بازی جانی دپ در لندن آغاز شد. فیلم شرح حال مردی است که به ناحق زندانی می شود و به خاطر اتفاقاتی که بعد از زندانی شدن وی برای دختر و همسرش افتاده تصمیم به انتقام می گیرد. برتن با اشاره به اینکه همواره دوست داشته فیلمی موزیکال بسازد، گفت: "پروژه "سوئینی تاد" اثر محبوب من است. این فیلم دربرگیرنده لحظات طنز، هراس و احساس است که همیشه مورد علاقه من بوده اند."

- وینی جونز برای بازی در فیلم هراسناک "قطار گوشت نیمه شب" انتخاب شد. این فیلم را ریوهی کیتامورا، استاد دلهره سینمای ژاپن بر اساس کتابی از کلایو بارکر کارگردانی می کند. جونز در این اثر نقش قاتل زنجیره ای را بازی می کند که در آخرین قطار به سمت خانه دنبال قربانیان خود می گردد. فیلمبرداری از ماه آینده در لس آنجلس آغاز می شود.

- استودیو اسکرین جمز از آیس کیوب دعوت کرد در کمدی "اولین یکشنبه" بازی کند. این اثر نخستین تجربه دیوید ای تالبرت، فیلمنامه نویس در عرصه کارگردانی است. کیوب در این فیلم نقش مردی را بازی می کند که درصدد سرقت پول از کلیسا برمی آید. فیلمبرداری "اولین یکشنبه" از 14 می در لس آنجلس آغاز می شود و در بالتیمور ادامه می یابد.

- استیون اسپیلبرگ در مهمانی مراسم اسکار اعلام کرد فیلمبرداری "ایندیانا جونز 4" از 18 ژوئن آغاز می شود. پارامونت اکران فیلم را بر عهده دارد و به احتمال بسیار این اثر روز 22 می 2008 روانه سالن های سینما می شود. جز هریسن فورد، حضور بازیگر دیگری در این اثر قطعی نشده است.

- تایلر پری از ساخت فیلم "چرا ازدواج کردم" خبر داد. او در حال حاضر سرگرم نگارش فیلمنامه است و علاوه بر کارگردانی، تولید این پروژه را نیز بر عهده دارد. فیلمبرداری از پنجم مارس آغاز می شود. تا به حال حضور شارون لیل و جیل اسکات در این اثر قطعی شده است. "چرا ازدواج کردم" چهارمین فیلم از مجموعه آثار پرسود پری است و شرح حال زوجی را روایت می کند که هر زمستان همراه با دوستانشان به خارج از شهر می روند.