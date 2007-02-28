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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۹

به قلم جعفر توزنده جانی

" درخت سیب بابا " برای بچه ها عرضه می شود

" درخت سیب بابا " و " افسون زنگی " آثاری از جعفر توزنده جانی در سال جدید منتشر می شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، این دو اثر رمان هایی مختص نوجوانان است. همچنین " جوجه های مادربزرگ " در قالب داستان کوتاه برای کودکان از جمله تازه ترین فعالیت های جعفر توزنده جانی درعرصه ادبیات کودک به شمار می رود. این سه اثر قرار است توسط نشر پیدایش در سال  1386منتشر شوند. 

جعفر توزنده جانی ،فعالیت خود را در سال های پس از پیروزی انقلاب با رادیو کودکان کرمان آغازکرد و در طی دهه شصت به همکاری با کیهان بچه ها پرداخت. " مهمانی دیوها " از جمله آثار وی بود که توانست در سال 1381جایزه رمان نوجوانان مهرگان را کسب کند. جادوی دژ، افسانه سه پادشاه و... نیز دیگر آثار این نویسنده است.

این نویسنده به تازگی نگارش رمان " دختری که زیاد می دانست " را برای نوجوانان به پایان برده است. 

کد مطلب 454353

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