طرح های فنی صدا و سیمای مرکز آذربایجان ‌شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷۴ طرح فنی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، شامل ۱۱۸ فرستنده تلویزیونی و اف ام، ۲۶ طرح تاسیسات و ساختمان ، ۲۳ طرح ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای و ۴ طرح پشتیبانی فنی و سه طرح فناوری اطلاعات امروز افتتاح شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: بروز رسانی تجهیزات فنی شبکه استانی سهند برای پوشش مناسب مسابقات ورزشی و تولید برنامه مخاطب پسند در این شبکه مطالبه مردمی است که اهتمام جدی مسئولان را می طلبد.

همچنین مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی گفت: این طرح ها با نامه ای که یک دختر روستایی به فرمانداری شهرستان عجب شیر نوشته بود، آغاز شد، این دختر خواستار احداث فرستنده در این روستا شده بود تا امکان دریافت شبکه های تلویزیونی فراهم شود.

مرتضی صفری با اشاره به اینکه این طرح ها شامل پروژه های سیگنال رسانی به شکل دیجیتال است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۴۳ فرستنده در استان آذربایجان شرقی راه اندازی شده است، حدود ۸۵ ایستگاه به سامانه پخش شبکه های تلویزیونی و ۶ ایستگاه به فرستنده های تلویزیونی دیجیتال مجهز شده اند.

وی با اشاره به اعتبار این طرح ها افزود:برای اجرای این طرح‌ ها در مجموع حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۲۳۰ میلیارد ریال آن از اعتبارات رسانه ملی و ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده است.