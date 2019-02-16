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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

مراجعه ۸۵۹ زن با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

مراجعه ۸۵۹ زن با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

یاسوج- مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از مراجعه ۸۵۹ زن با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان طی ۱۰ ماهه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: چهار هزارو ۸۲۸ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که ۳۹۳۲ نفر را مردان و ۸۵۹ نفر را زنان تشکیل دادند.

امینی با بیان اینکه از مجموع ۴۸۲۸ نفر مراجعه کننده با ادعای نزاع ۳۹۳۲ نفر را مردان تشکیل می دادند، خاطرنشان کرد: این آمار افزایش ۰.۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

امینی با اشاره به مراجعه ۲۰۶۱۸ با هدف معاینات سرپایی عمومی و تخصصی به پزشکی قانونی، عنوان کرد: پوشش خدماتی به جامعه هدف عملیاتی شده است.

کد مطلب 4543536

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