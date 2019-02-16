مراجعه ۸۵۹ زن با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: چهار هزارو ۸۲۸ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که ۳۹۳۲ نفر را مردان و ۸۵۹ نفر را زنان تشکیل دادند.

امینی با بیان اینکه از مجموع ۴۸۲۸ نفر مراجعه کننده با ادعای نزاع ۳۹۳۲ نفر را مردان تشکیل می دادند، خاطرنشان کرد: این آمار افزایش ۰.۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

امینی با اشاره به مراجعه ۲۰۶۱۸ با هدف معاینات سرپایی عمومی و تخصصی به پزشکی قانونی، عنوان کرد: پوشش خدماتی به جامعه هدف عملیاتی شده است.