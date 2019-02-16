به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی استعدادیابی کمیته توسعه ورزش کنفدراسیون سه گانه آسیا (ASTC) در سال ۲۰۱۹ از ۲۸ بهمن ماه الی ۳ اسفندماه به میزبانی شهر نوساجایا کشور مالزی با شرکت ورزشکاران و مربیان منتخب از سراسر قاره آسیا برگزار می شود. با دعوت رسمی کنفدراسیون ورزش سه گانه آسیا همانند سال گذشته نمایندگان کشورمان نیز در این اردو حاضر خواهند بود.

به منظور شرکت در این اردو تیم کشورمان متشکل از دو ورزشکار و یک مربی بامداد امروز راهی مالزی شد. علی رضوانی عضو تیم منتخب ASTC و آرین قلعه نویی ورزشکاران رده جوانان و فرامرز رنجکش از مربیان سه گانه با نظر سرجیو سانتوز سرمربی تیم ملی کشورمان به این اردو اعزام شدند.

هدف از برگزاری این اردوها توسط کنفدراسیون، شناسایی ورزشکاران مستعد رده جوانان از کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا از طریق انجام آزمون و مشاهده عملکرد آن ها تحت هدایت مربی تیم منتخب ASTC عنوان شده است.