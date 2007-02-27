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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۷

با کم اهمیت خواندن اعمال تحریمهای جدید علیه تهران مطرح شد :

تاکید چین بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران

تاکید چین بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران

چین امروز ضمن خودداری از گفتن اینکه آیا از تحریم های جدید علیه برنامه هسته ای ایران حمایت می کند، تنها اعلام کرد که این مسئله باید از طریق مسالمت آمیز حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کوئین گانگ" سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا چین از تحریمها علیه ایران حمایت خواهد کرد، گفت :"موضع ما به شکل قاطعانه ای این بوده که از یک راه حل برای برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره و ابزار دیپلماتیک حمایت می کنیم."

وی افزود:" تحریمها هدف نهایی ما نیستند."

گانگ تصریح کرد:"هیچ اهمیتی ندارد که چه اقداماتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ می شوند؛ این اقدامات باید از طریق ابزار دیپلماتیک و مذاکره به یک راه حل مناسب برای برنامه هسته ای ( ایران) منجر شوند."

اظهارات گانگ پس از آن صورت می گیرد که چین در مذاکرات شب گذشته گروه 5+1 شرکت کرد.

نشست نمایندگان گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در حالی شب گذشته در لندن بدون نتیجه پایان یافت که آنها ضمن تاکید بر حل این مسئله از طریق مذاکره، قرار است روز پنجشنبه نیز به گفتگوهای خود ادامه دهند.


 

کد مطلب 454355

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