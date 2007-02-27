تاکید چین بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کوئین گانگ" سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا چین از تحریمها علیه ایران حمایت خواهد کرد، گفت :"موضع ما به شکل قاطعانه ای این بوده که از یک راه حل برای برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره و ابزار دیپلماتیک حمایت می کنیم."

وی افزود:" تحریمها هدف نهایی ما نیستند."

گانگ تصریح کرد:"هیچ اهمیتی ندارد که چه اقداماتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ می شوند؛ این اقدامات باید از طریق ابزار دیپلماتیک و مذاکره به یک راه حل مناسب برای برنامه هسته ای ( ایران) منجر شوند."

اظهارات گانگ پس از آن صورت می گیرد که چین در مذاکرات شب گذشته گروه 5+1 شرکت کرد.

نشست نمایندگان گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در حالی شب گذشته در لندن بدون نتیجه پایان یافت که آنها ضمن تاکید بر حل این مسئله از طریق مذاکره، قرار است روز پنجشنبه نیز به گفتگوهای خود ادامه دهند.





