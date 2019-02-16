به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله انتحاری که روز پنجشنبه در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاد، در صفحه توییتر خود نوشت: از هند در مواجهه با تروریسم حمایت می‌کنیم. پاکستان نباید به مأمن تروریست‌هایی تبدیل شود که امنیت جامعه بین‌الملل را تهدید می‌کنند.

گفتنی است در حمله روز پنجشنبه، ۴۴ نیروی نظامی هند کشته شدند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با همتای هندی خود از لزوم پاسخگویی عاملین این حمله سخن گفته بود.

مسئولیت این حمله را «جیش‌المحمد» بر عهده گرفته که گفته می‌شود پایگاه آن در پاکستان است.

مناقشه بر سر منطقه جامو و کشمیر از دیرباز موجب اختلاف هند و پاکستان بوده است و تاکنون منجر به بروز ۴ جنگ شده است. مسئله کشمیر از پرونده‌های باز و حل نشده روی میز شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود.