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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

پمپئو: پاکستان نباید به تروریست‌ها پناه بدهد

پمپئو: پاکستان نباید به تروریست‌ها پناه بدهد

وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله انتحاری روز پنجشنبه که در کشمیر تحت کنترل هند انجام شد؛ پاکستان را به پناه دادن به تروریست‎ها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله انتحاری که روز پنجشنبه در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاد، در صفحه توییتر خود نوشت: از هند در مواجهه با تروریسم حمایت می‌کنیم. پاکستان نباید به مأمن تروریست‌هایی تبدیل شود که امنیت جامعه بین‌الملل را تهدید می‌کنند.

گفتنی است در حمله روز پنجشنبه، ۴۴ نیروی نظامی هند کشته شدند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با همتای هندی خود از لزوم پاسخگویی عاملین این حمله سخن گفته بود.

مسئولیت این حمله را «جیش‌المحمد» بر عهده گرفته که گفته می‌شود پایگاه آن در پاکستان است.

مناقشه بر سر منطقه جامو و کشمیر از دیرباز موجب اختلاف هند و پاکستان بوده است و تاکنون منجر به بروز ۴ جنگ شده است. مسئله کشمیر از پرونده‌های باز و حل نشده روی میز شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود.

کد مطلب 4543552
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 0
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      وقتی امریکایی ها برای حمله تروریستی به ایران کف و صوت و هورا می کشند نتیجه آنرا در هند و اروپا و آمریکا خواهند دید. ضرب المثلی داریم که می گوید چاه نکن بحر کسی اول خودت دوم کسی.
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
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      آقای وزیر خارجه اگر تروریست های انفجار خاش را هم محکوم می کردی منصفانه بود
    • مهدی IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
      0 0
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      جالبه سران مملکت ما از پاکستان به عنوان کشور اسلامی و برادر یاد میکنند. هر چی ضربه ما از پاکستان میخوریم از امارات و عربستان منحوس است

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