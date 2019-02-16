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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

تظاهرات ضد دولتی مردم سودان در نقاط مختلف

تظاهرات ضد دولتی مردم سودان در نقاط مختلف

مردم سودان بار دیگر در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت، در نقاط مختلف این کشور از جمله شهر «خارطوم» تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تظاهرات های ضد دولتی در کشور سودان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مردم سودان بار دیگر در نقاط مختلف این کشور دست به برگزاری تظاهرات ضد دولتی زدند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، این تظاهرات ها در شهر خارطوم و شمار دیگری از شهرهای سودان برگزار شد.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار کناره گیری دولت کنونی به ریاست عمر البشیر از قدرت شدند.

گفتنی است، تظاهرات های ضد دولتی در سودان در اعتراض به اوضاع اقتصادی وخیم در این کشور، از مدتی پیش آغاز شده است.

کد مطلب 4543559

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