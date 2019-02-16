۴۷ فیلم جشنواره رشد در گرگان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد ویژه دانش آموزان و اولیا ظهر شنبه در سالن حکمت آموزش و پرورش گرگان آغاز به کار کرد.

این جشنواره یک رخ داد بین المللی است که در بیش از ۵۲ کشور دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش و نیروی انسانی آموزش و پرورش گرگان در این جلسه اظهار کرد: برگزاری جشنواره فیلم رشد در یک فضای هنری در سطح ملّی و فراملّی در تربیت دانش آموزان بسیار اثرگذار است.

علی پاک مهر افزود: مایه مباهات و دلگرمی است که همگام با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش میزبان اکران فیلم‌های چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در گرگان هستیم.

پاک مهر ادامه داد: پخش چنین فیلم های باید با کیفیت بالا و در فضایی مناسب با مشارکت حداکثری صورت گیرد تا تاثیر لازم را داشته باشد.

وی گفت: مخاطبین این جشنواره دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و هم خانواده هستند و پیام این جشنواره صلح و دوستی است، آموزش زندگی مسالمت آمیز و آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ و سنن کشورهای مختلف است.

پاک مهر تصریح کرد: ۴۷ فیلم از چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد به دست ما رسیده و از ۲۷ بهمن الی دوم اسفند در سالن حکمت آموزش و پرورش گرگان اکران می‌شود.