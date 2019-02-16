  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

مدیرکل راه آهن آذربایجان:

تردد قطارها باوجود بارش شدید برف به صورت روان درحال انجام است

تردد قطارها باوجود بارش شدید برف به صورت روان درحال انجام است

تبریز- مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: تردد قطارها باوجود بارش شدید برف به صورت روان درحال انجام است.

شاپور ارصلانی صبح امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفت و آمد قطارها به صورت روان در حال انجام است و همه سفرها طبق برنامه انجام می شود.

وی ادامه داد: به جهت بارش شدید برف و کولاک مشکلی در این خصوص نداریم. تردد قطارها با وجود بارش برف طبق برنامه انجام می شود.

ارصلانی با تاکید بر اینکه عملیات برف‌ روبی مسیرهای ریلی در آذربایجان شرقی از سوی پرسنل انجام شده است، گفت: اگر سفر قطاری در یک مسیر خاص انجام نشود اطلاع رسانی می کنیم.

مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: هم اکنون تردد قطارها با وجود بارش برف طبق برنامه انجام می شود.

کد مطلب 4543563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها