تردد قطارها باوجود بارش شدید برف به صورت روان درحال انجام است

شاپور ارصلانی صبح امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفت و آمد قطارها به صورت روان در حال انجام است و همه سفرها طبق برنامه انجام می شود.

وی ادامه داد: به جهت بارش شدید برف و کولاک مشکلی در این خصوص نداریم. تردد قطارها با وجود بارش برف طبق برنامه انجام می شود.

ارصلانی با تاکید بر اینکه عملیات برف‌ روبی مسیرهای ریلی در آذربایجان شرقی از سوی پرسنل انجام شده است، گفت: اگر سفر قطاری در یک مسیر خاص انجام نشود اطلاع رسانی می کنیم.

مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: هم اکنون تردد قطارها با وجود بارش برف طبق برنامه انجام می شود.