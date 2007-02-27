توزیع کالای بن های غیر نقدی 1,5میلیون مددجوی بهزیستی آغاز شد

مهدی عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص توزیع اقلام ویژه عید به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی افزود: توزیع بنهای غیر نقدی میان مددجویان تحت پوشش مدتی است آغاز شده و با توجه به نزدیک شده سال جدید توزیع کالای بنهای غیر نقدی به ارزش 17 هزارو 500 تومان آغاز شده است .

وی خاطر نشان کرد: همچنین مددجویان می توانند با ارائه کالابرگ 16 کیلو برنج ، 5/7 کیلو گرم قند و شکر و 5/7 کیلو نیز روغن دریافت کنند.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی تاکید کرد: مددجویان تحت پوشش برای دریافت کالاهای خود از امروز می توانند به فروشگاهها مراجعه کنند.

عبدوس همچنین درخصوص واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد تاکید کرد: این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس رد شده است و برای رای نهایی باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.