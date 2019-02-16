رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: «علی بهادر» در حین اجرای برنامه هفتگی ورزش روزهای جمعه، دچار درد در قفسه سینه شده و با حضور تیم اورژانس، به به یکی از بیمارستان های دولتی شیراز انتقال یافته و درمان شده است.

دکترعبدالخالق کشاورزی افزود: پس از انتقال ایشان به بیمارستان و با تلاش تیم پزشکی، هم اکنون حال دکتر بهادر بهبود یافته و خدمات تکمیلی درمانی به ایشان ارائه می شود.

وی از علاقه مندان به ایشان خواست تا برای عدم اختلال در روند خدمات رسانی به دیگر بیماران بستری در این بیمارستان و همچنین تسریع روند بهبودی ایشان، از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند.