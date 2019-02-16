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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان بستری شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان بستری شد

شیراز – «علی بهادر» به دلیل درد قفسه سینه حین انجام حرکات ورزشی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: «علی بهادر» در حین اجرای برنامه هفتگی ورزش روزهای جمعه، دچار درد در قفسه سینه شده و با حضور تیم اورژانس، به به یکی از بیمارستان های دولتی شیراز انتقال یافته و درمان شده است.

دکترعبدالخالق کشاورزی افزود: پس از انتقال ایشان به بیمارستان و با تلاش تیم پزشکی، هم اکنون حال دکتر بهادر بهبود یافته و خدمات تکمیلی درمانی به ایشان ارائه می شود.

وی از علاقه مندان به ایشان خواست تا برای عدم اختلال در روند خدمات رسانی به دیگر بیماران بستری در این بیمارستان و همچنین تسریع روند بهبودی ایشان، از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند. 

کد مطلب 4543570

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