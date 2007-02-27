35 درصد ظرفیت‌ تولیدی کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سید مسعود میرکاظمی در کار گروه توسعه و صادرات استان فارس افزود: باید با سرمایهگذاری در زمینه تولید محصولات صادراتی و پایگاه توسعه صادراتی در سطح کشور در بازارهای جهانی حضور جدی و فعال داشته باشیم و در این صورت است که میتوان به ایجاد اشتغال پایدار امیدوار بود.
وی اظهارداشت: به منظور عرضه کردن یارانههای صادراتی از این پس به کالاهایی که از طریق کشتی و هواپیما مانند صیفیجات و گل و گیاه به کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین صادر میشوند، یارانه صادراتی تعلق خواهد گرفت.
میرکاظمی با اشاره به جوایز صادراتی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی درصدد است این جوایز را به روز پرداخت کند اما برای انجام این کار نیازمند تامین بودجه از سوی دولت هستیم.
وزیر بازرگانی ادامه داد: متاسفانه در سال جاری تنها توانستیم جوایز صادراتی سال 83 را پرداخت کنیم و برای پرداخت جوایز سال 84 نیازمند تامین 400 میلیارد تومان تا پایان سال جاری هستیم.
وی متذکر شد: در صورتی که بخواهیم جوایز صادراتی سال 85 را به موقع پرداخت کنیم باید در سال 86، 350 میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص داده شود.
میرکاظمی تاکید کرد: نظام توسعه صادرات بدون توجه به حلقههای پیشین این بخش، از زمان تولید تا عرضه امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به مزیتها و قابلیتهای خاص استان فارس گفت: 13 درصد محصولات کشاورزی کشور توسط استان فارس تولید میشود که در زمینه تولید و صادرات این محصولات گامهای مثبتی را تاکنون برداشته است، همچنین این استان در زمینههای صنعت به ویژه الکترونیک، پتروشیمی، معادن، دام و تولید محصولات دامی، صنایع دستی و گردشگری دارای پتانسیلهای بالقوهای است که باید برنامهریزیهای صحیح در جهت بهره برداریهای مناسب از آنها، صورت گیرد.
وزیر بازرگانی در ادامه تصریح کرد: به طور متوسط 35 درصد ظرفیتهای تولیدی کشورخالی است که برای فعالسازی آنها باید زیرساختهای صادراتی را توسعه داد و همچنین برای داشتن تجارتی موفق باید تمامی حلقههای مفقوده صادرات را به یکدیگر متصل کنیم.
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