کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برگزیدگان سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ بهمن ماه طی مراسمی با حضور ریاست جمهوری در تالار وحدت معرفی و تجلیل شدند.

کتاب «شبیه سازی فرایندهای ریخته گری تصنیف» دکتر محمدحسین میرباقری از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم شایسته تقدیر شد.

این کتاب توسط دکتر محمدحسین میرباقری ، مهندس احمدبهمنی ، مهندس امیرباغانی و دکتر پرویز دوامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تالیف شده است .