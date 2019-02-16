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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

در سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی؛

کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده شد

کتاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده شد

کتاب استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شایسته تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برگزیدگان سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ بهمن ماه طی مراسمی با حضور ریاست جمهوری  در تالار وحدت معرفی و تجلیل شدند. 

کتاب «شبیه سازی فرایندهای ریخته گری تصنیف» دکتر محمدحسین میرباقری از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم شایسته تقدیر شد.

این کتاب توسط دکتر محمدحسین میرباقری ، مهندس احمدبهمنی ، مهندس امیرباغانی و دکتر پرویز دوامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تالیف شده است .

کد مطلب 4543597

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