۱۲۰ دانش آموز باشتی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کاروان دانش آموزی در قالب سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی بیان داشت: در این اردوی رهیان نور، دانش آموزان از مناطق عملیاتی دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند و همچنین یادمان شهدای جنوب بازدید می کنند.

زارع پور افزود: دانش آموزان در این اردوها با ایثار و فداکاری رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس آشنامی شوند و این امر در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: این کاروان، دومین کاروان راهیان نور دانش آموزان دبیرستانی در این شهرستان است.