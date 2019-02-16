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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۱۲۰ دانش آموز باشتی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

۱۲۰ دانش آموز باشتی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

یاسوج- مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲۰ دانش آموز پسر از شهرستان باشت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کاروان دانش آموزی  در قالب سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی بیان داشت: در این اردوی رهیان نور، دانش آموزان از مناطق عملیاتی دهلاویه، هویزه، شلمچه و اروند و همچنین یادمان شهدای جنوب بازدید می کنند.

زارع پور افزود: دانش آموزان در این اردوها با ایثار و فداکاری رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس آشنامی شوند و این امر در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: این کاروان، دومین کاروان راهیان نور دانش آموزان دبیرستانی در این شهرستان است.

کد مطلب 4543610

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